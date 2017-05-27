Fransa Türkiye'den bu yıl da kiraz almayacak

Türkiye'den kiraz alımını geçen yıl zirai ilaç kalıntısı nedeniyle durduran Fransa, aynı uygulamayı bu yıl da sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl kirazda "dimethoate" aktif maddesi bulunmasını gerekçe göstererek Türkiye'den kiraz ithalatını durduran Fransa, uyarılara rağmen aynı aktif maddenin bu yıl da tespit edildiğini ve Türkiye'den kiraz ithalatı yasağının devam etmesine karar verdi.

Dünya'nın haberine göre ihracatçı Birlikleri konuyla ilgili ihracatçıları uyararak Fransa'ya kiraz ihraç etmeden önce Paris Ticaret Müşavirliği ile görüşülerek bilgi alınmasını istedi. İhracatçılara yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi: "Fransa Tarım Bakanlığı tarafından ülkemizin de yer aldığı muhtelif ülkelerden ithal edilen kiraz ürününde "dimethoate" aktif maddesi bulunması gerekçe gösterilerek, söz konusu ürünlerin ithalatına izin verilmemişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya atfen, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, kiraz ihracatının olumsuz etkilenmemesi ve alıcı ülkenin hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, anılan aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin kirazda kullanılmaması ve bu konuda üreticilerin uyarılmaları hususunda 04/05/2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca il müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak Paris Ticaret Müşavirliği geçtiğimiz yıl "dimethoate" aktif maddesi gerekçe gösterilerek, Fransa tarafından, Türk menşeli kiraz ürünlerinin de ithalatına izin verilmediği, bu yıl da Fransa tarafından "dimethoate" aktif maddesi içeren ürünlerin ithalatına kısıtlama getirildiği belirtilmiş olup, ihracatçı firmalarımızın önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak olan kiraz ihracatında Fransa pazarında sorun yaşamamalarını teminen ihracat işlemleri öncesinde öncelikle Paris Ticaret Müşavirliğimiz ile irtibata geçmelerinde fayda görülmektedir."