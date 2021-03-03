Fransa: Türkiye bize hakaret etmeyi bıraktı ancak daha çok adım atılması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian "Türkiye bize hakaret etmeyi bıraktı ancak daha çok adım atılması gerekiyor" dedi.

Erdoğan ve Macron'un ikili ilişkileri normalleştirmek ve Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi gündemlerde ilerlemek konusunda yaptığı görüşmeden sonra mecliste konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian "Artık hakaret etmiyorlar ve kullanılan dil daha güven verici" dedi.

Le Drian, Türkiye'nin sismik araştırma gemilerini Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs karasularından geri çekmesi ve Yunanistan'la istikşafi görüşmelere devam etme yönünde açıklamalar yapmasını 'pozitif işaretler' olarak niteledi.

Libya, Irak, Dağlık Karabağ gibi alanlarda fikir ayrılıklarına değinen Le Drian "Durum kırılgan çünkü anlaşmazlıklarımızın listesi çok uzun. Ama Türkiye'yle sağlıklı bir ilişki istiyoruz" dedi.

Le Drian şöyle devam etti: "Adımlara ihtiyaç var ve adımlar atıldığında biz de pozisyon alacağız. Şimdilik sadece sözlü adım var"

Erdoğan-Macron görüşmesi

Erdoğan ve Macron, dün beş aylık bir aranın ve iki lider arasında yaşanan gerilimlerin ardından video konferans yoluyla görüştü. İki ülkenin ilişkilerinde normalleşmeye işaret eden görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz.” diye konuştu.