Fransa: Türkiye'den tansiyonu söylemle değil, eylemle düşürmesini bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen tansiyonu söylemle değil, eylemleriyle düşürmesini beklediklerini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ gibi konularda tansiyonu "kolayca" düşürebileceğini belirtti.

Le Drian, "Erdoğan'dan son birkaç gün içerisinde gelen tansiyon düşürücü açıklamalar yeterli değil, bunların eyleme yansıdığını görmemiz lazım" dedi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, AB'ye Türkiye'ye verilen sözleri tutma çağrısı yaptı ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa ile kurmayı tasavvur ettiğini söyledi.