Fransa, Türkiye dahil 16 ülkeden gelecek yolculara Koronavirüs testini zorunlu kıldı

Fransa, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye dahil 16 ülkeden gelecek yolculara, ikametleri Fransa'da olsa dahi, Koronavirüs testini zorunlu kıldı. Testin sonucunun pozitif olması halinde ise yolcular, 14 gün tedavi ve gözetim altında tutulacak.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye, ABD, İsrail, Cezayir, Güney Afrika, Brezilya, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Meksika, Sırbistan, Katar, Panama, Peru, Karadağ ve Kuveyt'ten Fransa’ya gelecek olan yolcuların, ikametleri olsa dahi, Koronavirüs testi yaptırmalarını zorunlu olduğu belirtti.

Castex, ayırca testin sonucunun pozitif çıkması halinde yolcular 14 gün tedavi ve gözetim altına alınacağını ifade etti. Castex, 16 ülkeye zorunlu kılınmasının nedeni olarak ise Koronavirüs salgının yaygın görüldüğünü ifade etti.

Testin sonucunun alınması 24 saat olacağı ifade edilirken bu süreçte yolcuların nerede bekleyeceği ise belirsiz. (ANKA)