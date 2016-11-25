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Dünya
Deutsche Welle

Fransa: Teröristler 1 Aralık’ta saldırı düzenleyecekti

Fransa’da terör şüphesiyle 20 Kasım’da tutuklananların beşinin 1 Aralık’ta saldırı düzenlemek istediği ortaya çıktı.

25 Kasım 2016 21:15

Terörle mücadele davalarına bakan Savcı François Molins Paris‘te bugün düzenlediği basın toplantısında, şüphelilerin 1 Aralık'ta terör saldırısı düzenlemeyi hedeflediğini ancak hedeflerinin ne olduğunun henüz aydınlatılamadığını açıkladı. Molins, bu kişilerin Suriye-Irak bölgesinden aldıkları emirle hareket ettiklerini de söyledi.

Strasbourg'da düzenlenen bir polis baskınında şüphelilerden birinde terör örgütü IŞİD ile ilişkili olduklarına dair belge de bulunmuştu. Savcı Molins beş terör şüphelisinin tutuklanmak üzere ilgili makama gönderildiğini açıkladı. Gözaltına alınan iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

7 şüpheli gözaltına alındı

Güvenlik birimleri geçen hafta sonunda Strasbourg ve Marsilya’da toplam 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheli kişilerin 29 ve 37 yaşları arasında ve Fransız, Faslı ve Afgan kökenli ve bunlardan bazılarının Suriye’den dönen kişiler oldukları saptanmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve bu kişilerin Strasbourg’da Noel panayırlarının başladığı günlerde saldırı planladıklarını, bunların ortaya çıkartılarak saldırıların engellendiğini duyurmuştu.

Saldırı hedefleri konusunda spekülasyonlar

Fransa medyasında şüpheli kişilerin Paris ve çevresinde saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair spekülasyonlar yapılıyor. Aramalarda ele geçirilen belgelerden çıkartılan sonuçlar, terör şüphesi altındaki bu kişilerin Paris’in merkezindeki Emniyet Teşkilatı’nı, Fransız iç istihbarat teşkilatı DGSI’yi, metro istasyonlarını, Champs-Elysee bulvarı üzerindeki Noel panayırlarını, kafeleri ve Paris’in girişindeki Disneyland oyun parkını hedeflerine koymuş olabileceklerine işaret ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/dw/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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