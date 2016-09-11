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Dünya
Deutsche Welle

Fransa: Terör tehdidi en yüksek seviyede

“Yeni saldırılar, masum kurbanlar olacaktır. Fransız halkına bu gerçeği söylemek benim görevim”

11 Eylül 2016 19:33


Fransa'da geçen hafta içinde gaz tüpleri bulunan bir aracın ele geçirilmesiyle bağlantılı üç kadının gözaltına alınmasının ardından ülkede terör tehdidi yeniden gündeme geldi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Europe1 radyo kanalına verdiği demeçte, Fransa'da terör saldırısı tehdidinin en yüksek seviyede olduğunu söyledi. Başbakan Valls, “Bu hafta en azı iki saldırı önlendi” dedi.

Fransa'da şu anda 1350 kişinin terörizm soruşturmaları kapsamında gözaltında olduğunu söyleyen Valls, 293 kişinin ise bir terör örgütüyle doğrudan bağlantıda olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Valls, 15 bin kişinin ise polisin ve istihbarat servislerinin takibinde olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni saldırılar, masum kurbanlar olacaktır. Fransız halkına bu gerçeği söylemek benim görevim.”

Valls, Fransa'da yeni saldırı ihtimalinden bahsetse de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin güvenliği daha da artırma önerisinin tehditlerle başa çıkmada doğru yol olmadığını kaydetti.

Sarkozy'den özel hapishane önerisi

Sarkozy, Le Journal du Dimanche (JDD) gazetesine verdiği röportajda, özel mahkemeler ve hapishaneler kurarak Fransa’nın militanlara karşı daha sert davranması gerektiğini söylemişti.

Sarkozy, ayrıca militan bağlantısı olan Fransız vatandaşlarının sistematik olarak özel hapishanelere yerleştirilmesini teklif etmişti. Sarkozy, “Bana bunun Guantanamo olacağını söylemeyin. Fransa’da her idari hapishane sık sık bir yargıcın denetimine tabiidir” dedi.

Hafta içinde yakalanan üç kadın Paris'te Notre Dame Katedrali yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı planlamakla suçlanıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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