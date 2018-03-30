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Ekonomi

Fransa: Suriye'ye ek askeri güç gönderme planımız yok

Fransız yetkililer, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi

30 Mart 2018 15:12

Reuters'ın Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon planlamadığı belirtildi.

Fransız yetkililer, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de 'uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonunun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını' açıkladı.

Elysee Kaynakları'ndan CNN Türk'e yapılan açıklamada da Fransa'nın Suriye'ye ek askeri güç gönderme planı" olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada; "Fransa'nın hedefi, SDG ile de işbirliği yaparak DEAŞ ile mücadele etmektedir. Suriye'de hedef Türkiye değildir. Menbiç'te bir operasyon da söz konusu değil. Herhangi bir askeri söz verilmedi. Uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonlar dışında Fransa'nın kuzeye asker gönderme planı yoktur. Yeni bir operasyon planı da yoktur" dedi.

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