Fransa Suriye sınırına asker gönderme kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye-Ürdün sınırına tıbbi amaçlı bir ekiple beraber sınırdaki sığınmacılara ilaç ve gıda yardımı götürecek bir askeri birlik göndereceklerini söyledi. Ürdün Kralı Abdullah ise, Esed'in Alevi devleti için "B Planı" olduğunu belirtti.

Ürdün'den izin alan Fransa, Suriye-Ürdün sınırına sığınmacılara ilaç ve gıda yardımı götürecek bir askeri birlik gönderiyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ürdün hükümetinin, Fransa'nın sınıra askeri birlik göndermesini kabul ettiğini açıkladı.

Bu hafta sonunda Ürdün sınırında kurulacak birlik, sığınma kampında tesisler kurarak, sağlık hizmetleri verecek. Hollande’ın aldığı askeri birlik kararını ise, Fransız Meclisi’ne Başbakan Jean Marc Ayrault anlatacak.

Fabıus Türkiye'ye geliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un da, 15-17 Ağustos tarihlerinde Ürdün, Lübnan ve Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vincent Floreani, ziyaretlerde Suriye'deki krizin bu ülkelere etkisinin ele alınacağını, bu üç ülkede çok sayıda Suriyelinin bulunduğunu belirtti.

Fabius'un Suriyeli sığınmacıların kaldığı iki kampı ziyaret edeceği de açıklandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu ziyaretlerin Fabius'a, şiddet yüzünden kaçmak zorunda kalan Suriyelilere Fransa'nın desteğini dile getirme fırsatı sunacağını, ayrıca Suriyelileri kabul eden bu ülkelerin çabalarına Fransa'nın desteğini yineleyeceğini söyledi.

Laurent Fabius'un, Suriye'de kısa sürede güvenilir bir siyasi geçişin sağlanması konusunda Fransa'nın gösterdiği çabalar çerçevesinde üst düzeyde görüşmeler yapacağı da belirtildi.

'Esed'in B planı: Alevi devleti'

Suriye'nin bölünebileceği uyarısında bulunan Ürdün Kralı Abdullah, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ülkenin tamamını kontrol altında tutamaması halinde, "B Planı" olarak Alevi azınlık için kurtarılmış bir bölge oluşturabileceğini söyledi.

Böyle bir hareketin bölge için on yıllarca sürebilecek problemlere neden olabileceğini savunan Ürdün Kralı Abdullah, "Bu bizim için en kötü senaryo. Bölünmüş bir Suriye herkesin toprak kapma yarışına girmesi anlamına gelir" dedi.