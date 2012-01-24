-Fransa Senatosu'nun kararına tepki yağıyor ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Fransa Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesine yurdun çeşitli yerlerinde tepki gösterildi. Atatürk Üniversitesi (AÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, yaptığı açıklamada, Fransa Senatosu'nun, meseleye siyasi bir gözlükle bakarak, kendi anayasasında, uluslararası hukuk kurallarını çiğnemek suretiyle bu kanunu kabul ettiğini dile getirdi. ''Fransa senatörleri, kendi tarihçilerine başvurdukları takdirde, kendi anayasalarına ya da kendi bilimsel dünyalarına baktıkları takdirde, Türk dünyası tarihinde kesinlikle soykırımın, katliamın olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geleceklerdir'' diyen Kürkçüoğlu, çünkü Türk milletinin soykırımı her zaman insanlık suçu olarak kabul ettiğini vurguladı. Türk milletinin tarihte her zaman Fransızlara çok zor zamanlarında yardım eli uzattığını ifade eden Kürkçüoğlu, Fransa'nın sözde Ermeni soykırım yasasını, Avrupa Birliği'ne girme sürecinde Türkiye aleyhine kullandığını ve ön şart olarak kabul ettiğini belirtti. 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan kanunun, kesinlikle soykırım, katliam kanunu değil, tamamen sevk ve iskan kanunu olduğunu dile getiren Kürkçüoğlu, ''Osmanlı Devleti, Bilhassa Van'daki 10 bine yakın Van'ın yerli ahalisinin katledilmesi üzerine çıkardığı sevk ve iskan kanunuyla, kesinlikle milliyet ve dil unsuru gözetilmemiş, doğrudan doğruya çeteler hedef alınmıştır. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde savunmasız Türk insanına karşı saldırılar düzenleyen çetelere karşı çıkarılan bir kanundur'' diye konuştu. Hem Fransız Anayasası'nda hem de dünya hukukunda senatoya böyle bir yetkinin verilmediğinin altını çizen Kürkçüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Mesele tarihi bir meseleyse, bu meseleyi tarihçilerin çözmesi gerekiyor. Fransa'nın Nicolas Sarkozy'si 2012 yılındaki seçimlerden 450-500 bin Ermeni vatandaşının oyunu almak amacıyla bizim tarihimizde 'maskara' olarak kabul edilen bu kanunu maalesef, 23 Ocak 2012 tarihinde kabul etmek suretiyle, Türk tarihine yeni bir düşmanlık tohumunu ektiğini göstermektir. Fransa'nın 127 evet oyuyla kabul ettiği kanun, Kafkasya barışana vurulacak en önemli darbe olarak tarihteki yerini almıştır.'' -Sakarya- Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi ise Fransa'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'daki Ermenileri savaş politikası doğrultusunda kullandığını belirterek, Fransa'nın senatoda aldığı kararla 1915 olaylarındaki sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Geçmişte savaş politikası doğrultusunda Ermenileri kullanan Fransa'nın daha sonra Türk topraklarından çekilerek, Ermenileri yüz üstü bıraktığını vurgulayan Selvi, Fransa'nın Avrupa'daki Hristiyanları Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçirmek için Ermeni sorununu gündeme getirdiğine dikkati çekti. Selvi, ''Fransa, 1915 olaylarındaki sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. 1915 olaylarında Fransa, Osmanlı Devleti'ndeki Ermenileri savaş politikaları doğrultusunda kullandı. Osmanlı'daki Ermeni sorununu gündeme getirdiler. Böylelikle Hristiyanlığı savaş sırasında arkalarına aldılar. Savaş politikaları da buydu zaten'' diye konuştu.. Selvi, Ermeniler'in 1. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı'ya karşı kullanıldığını belirterek, ''Özellikle Suriye cephesinde bulunan Ermeniler, bu doğrultuda çok iyi kullanıldı. Fransızlar bu dönemde Ermeni'leri, kendi çıkarları doğrultusunda, insani olmayan bir şekilde kullandı. Fransa, daha sonra Türkiye'den geri çekildi. Bu geri çekilme sırasında da Ermeni'leri yüz üstü bıraktılar. Şimdi de bu kararı alarak sorumluluklarını yerine getiriyorlar'' şeklinde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin oy politikaları doğrultusunda söz konusu çalışmaya girdiğine dikkati çeken Selvi, Fransa'da yapılacak seçimlerde Sarkozy'nin 450 bin Ermeni'nin oyunu almaya çalıştığını söyledi. -Konya- Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Fransa arasındaki tamiri mümkün olmayan ilişkilerde sorumlu tarafın Fransa olduğunu belirtti. Fransa Senatosu'nun tüm girişim ve uyarılara rağmen Meclis'ten geçen yasayı onaylayarak tarihi hata zincirine bir halka daha eklediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: ''Yasanın, Yasalar Komisyonu'nda anayasaya aykırı olduğu da kabul edilmişken sorumsuz davranışında ısrar eden Fransa Senatosu, Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin zarar göreceğini umursamamaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle kabul edilen bu yasa Ermeni oylarını kazanmak içim yapılırken kendi vatandaşlarının ifade ve düşünce özgürlüğünü hiçe saymak demokratik bir devlette çelişki oluşturmaktadır. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde istemediğini açıkça ifade eden Sarkozy, birliğin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek yerine yaklaşan seçimleri Ermeni oylarıyla kazanmayı planlamaktadır. Liderlik sorunu çeken AB'nin bu anlayışla dağılma sürecine girmesi kaçınılmaz olacaktır. Gelinen noktada, Türkiye ve Fransa arasındaki tamiri mümkün olmayan ilişkilerde sorumlu taraf Fransa'dır. Türkiye'nin Fransa'yla ticari ilişkilerini durdurması ve Fransa mallarının boykot edilmesine yönelik bir karar alınması durumunda bu kararı Konya Ticaret Odası olarak destekleyeceğiz.'' -Denizli- Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, ise yaptığı yazılı açıklama yapan Zolan, Fransa Parlamentosu'nun aldığı kararın gerçek dışı ve kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek şöyle konuştu: ''Bize yapmadığımız bir soykırımın faturasını kesmeye kalkan zihniyet, soykırımı görmek istiyorsa tarihine dönüp bakmalıdır. Fransa aynaya dönüp bakarsa Cezayir'de yaptıklarını görecektir. Tarih, Fransa senatosunu yargılayacaktır. Fransa Senatosu, tarih önünde ne kadar yanlış bir karar aldığını görecektir. Özgürlüklerin sembolü olarak bildiğimiz bir ülke, Sarkozy'nin kişisel ihtiraslarına kurban edilmemeliydi. Senato, Fransa tarihine kara bir leke olarak geçecek bir karara imza attı. Fransa Senatosu, bu kararla ülkesinde düşünce özgürlüğü olmadığını tescil etmiştir.'' -Bursa- Bursa Valisi Şahabettin Harput ise n Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesine ilişkin, ''Fransa Parlamentosundan geçen ve Fransa tarihini kara bir leke olarak geçen aynı zamanda insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen fikir düşünce özgürlüğünü suç sayan böyle bir kararı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bir gün bu kara leke çıkacak ve bunu çıkaranlar da pişman olacaklar ve umarım bundan insanlık zarar görmez ve en kısa zamanda bir geri dönüş olur'' diye konuştu.