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Dünya
BBC Türkçe

Fransa seçimleri: Macron’un ekibi büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı

Fransa'da merkez sağın Cumhurbaşkanlığı adayı Emmanuel Macron'un kampanya ekibi, seçimlere çok kısa bir süre kala birçok dosyalarının siber saldırıyla çalındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Hollande, 'olayın cevapsız kalmayacağını' belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da merkez sağın Cumhurbaşkanlığı adayı Emmanuel Macron'un kampanya ekibi, birçok dosyalarının siber saldırıyla çalındığını açıkladı.

Açıklama, kampanyaya ait çok sayıda belgenin internette yayımlanması ardından yapıldı.

Belgeler isimsiz bir kullanıcı tarafından internet ortamında paylaşıldı. Daha sonra link, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

Siber saldırıya tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 'bu olayın yanıtsız kalmayacağını' söyledi. Hollande konuyla ilgili ne yapılacağına dair ayrıntı vermedi.

Kampanya ekibi gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette yayımlandığını öne sürdü.

Merkez sağın adayı Emmanuel Macron seçimlerde aşırı sağın adayı Marine Le Pen'e karşı yarışacak.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı nedeniyle Macron konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayamıyor.

Macron'un ekibi olayı geçen yılki ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin e-postalarının siber saldırıyla çalınıp kamuoyuna sızdırılmasına benzetti.

Wikileaks ise belgelere erişim için bir link paylaştı ancak sızdırmayı kendilerinin yapmadığını açıkladı.

Macron'un kampanyası ilk kez siber saldırıya uğramıyor.

Şubat ve Nisan aylarında da benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

Kampanya ekibi bu saldırılarla ilgili, Rusya ve Ukrayna'da bulunan internet korsanlarını suçlamıştı.

Rusya ise saldırı iddialarını reddetmişti.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu, kendisini merkezde konumlandıran 'En Marche' (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron birinci, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ikinci tamamlamıştı.

Eski yatırım bankacısı olan ve Avrupa Birliği'ni destekleyen Macron, daha önce hiç seçimlerde aday olmamıştı. İkinci turdan birinci çıkması halinde, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Le Pen ise, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa Birliği anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesini ve üyeliğin referanduma götürülmesini savunuyor.

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