Fransa "Sarı Yelek" eylemlerini değerlendirecek

T24

Çeviri: Melis Karaca

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün hükümet yetkililerinin bir araya geleceği Büyük Ulusal Toplantı'da “Sarı Yelek eylemleri değerlendirilecek. Toplantıda amaç, bir süredir Fransa'da tartışılan ve "Sarı Yelek" eylemlerine sebep olan olayların çözüme kavuşturulması olacak.

Le Monde'da yer alan habere göre, yaşanan krizin, açıklığa ve sonuca kavuşturulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerinin yapacağı görüşmede alınan kararlar, yarın Meclis'te açıklanacak.

Toplantıda, "Sarı Yelekler"in eylemler sırasında gündeme getirdiği sorunların cevaplanması bekleniyor.

Normalde bugün Biarritz’te Ağustos sonu yapılacak G7 Zirvesi öncesi Fransa’nın 2019 diplomatik önceliklerini açıklaması beklenen Macron, bugünki toplantı için bu seyahatini iptal etti.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yelekler" protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 Euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin Euro'nun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı Yelekler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.