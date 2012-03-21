Fransa: Saldırganı Afganistan'dan ABD gönderdi

T24 - Fransız polisinin, Toulouse şehrinde 10 gün içinde dördü Yahudi, üçü Kuzey Afrikalı yedi kişiyi öldürdüğü öne sürülen 23 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için düzenlediği operasyon sürüyor. Şüphelinin suçlarını itiraf ettiğini belirten Fransız savcılığı ise ABD'yi, Afganistan'da gözaltına alındığı ortaya çıkan zanlıyı "ilk uçakla" Fransa'ya göndermekle itham etti.

Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Muhammed Merah'ın Toulouse'daki evini kuşatan polisin düzenlediği operasyon, yerel saatle 03.00'te başladı. Merah ile evini kuşatan güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada iki polis yaralandı.

Fransız savcı Francois Molins'in verdiği bilgiye göre, Merah, Pazartesi günü bir Yahudi okulunu, 11 Mart ve 15 Mart tarihlerinde ise Fransız askerlerini hedef alan saldırıları gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, Merah'ın, Yahudilere yönelik saldırısını, Fransa'nın ülke dışındaki askeri faaliyetlerinin ve Filistin'de hayatını kaybeden çocukların intikamını almak için düzenlediğini söylediğini belirtti.

Fransa'da 10 gün içinde düzenlenen saldırılarda, önce Kuzey Afrika kökenli üç Fransız askeri, ardından da üçü çocuk dört Yahudi hayatını kaybetti. Fransa'da büyük tepki yaratan bu üç saldırının da motosikletle ve aynı silahla gerçekleştirilmesi, faillerinin aynı olabileceği şüphesini uyandırmıştı.

‘ABD gönderdi’

Savcı Molins, Afganistan'da gözaltına alınan Merah'ın, Fransa'ya ABD tarafından geri gönderildiğini söyledi.

Molins, "Afgan polisi, Merah'ı bir kontrol noktasında yakalayıp ABD ordusuna teslim etti. ABD de Fransa'ya giden ilk uçağa koyup gönderdi" diye konuştu. Molins, Fransız vatandaşı şüphelinin neden ve ne zaman gözaltına alındığını belirtmedi.

Ancak Kandahar'daki bir hapishane müdürü, Reuters'a yaptığı açıklamada, Aralık 2007'de bomba yapma suçundan tutuklanan Merah'ın, yaklaşık altı ay kaldığı cezaevinden Haziran 2008'de Taliban yardımıyla kaçtığını ifade etmişti.

‘El Kaide üyesiyim’

İçişleri Bakanı Gueant, şüphelinin, kapıdan konuştuğu özel harekat polislerine, kendisini El Kaide üyesi ve Selefi olarak tanıttığını belirtti. Gueant, şüphelinin terörle mücadele birimi tarafından yıllardır takip edildiğini sözlerine ekledi.

Afganistan'ın Veziristan bölgesinde militanlar tarafından eğitildiği açıklanan ve bir dönem Pakistan'da da kaldığı belirtilen Merah'ın, geçmişte iki kez Fransız ordusuna girmeye çalıştığı ancak başaramadığı bildirildi.

Operasyonun detayları

Yaklaşık 15 saattir devam eden operasyon taraflar arasındaki çatışmayla başladı. Özel harekat polislerinin eve girmek istemesi üzerine, Merah kapıya ateş etti. Çatışmada, iki polis hafif şekilde yaralandı. Ardından ise şüphelinin teslim olması için gerçekleştirilen müzakerelere geçildi. Öğle saatlerinde iki saat ara verilen pazarlıklar sırasında, Merah bir "iletişim aygıtı" karşılığında pencereden bir tabanca attı.

Kızılötesi tarayıcı kullanıldı

Polisin, elinde birden fazla silah olduğu belirtilen şüphelinin evin içinde nerede olduğunu kızılötesi bir tarayıcı kullanarak görebildiği bildirildi.

Operasyonun sürdüğü saatlerde, zanlının erkek kardeşi ve annesinin gözaltına alındı. Polis, yaptığı aramalar sonucunda Merah'ın erkek kardeşinin arabasında silah ve patlayıcı madde buldu.

İçişleri'nden yalanlama

Fransız televizyon kanalları BFM ve i-Tele, TSİ 16.00 sularında operasyonun, Merah'ın tutuklanmasıyla son bulduğunu öne sürdü. Ancak İçişleri Bakanı Gueant, bu haberleri yalanlandı.

AFP'ye konuşan Fransız Bakan, müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

‘Peçe yasağına tepki göstermiş’

Fransız polisinin şafak baskınıyla yakalamayı hedeflediği Merah'ın, operasyondan önce France 24 Haber Koordinatörü Ebba Kalondo'yu arayarak, yaptıklarının sadece başlangıç olduğunu söylediği iddia edildi.

Kalondo’nun açıklamasına göre, kendisini saldırıların faili olarak tanıtan bir kişi, Fransa'da Nisan 2011’de yürürlüğe giren peçe yasasına karşı olduğunu belirterek, "Yahudiler kız ve erkek kardeşlerimizi öldürdü" dedi. Kalondo, "Adam sakindi, düzgün konuşuyordu. Sesini duyurmak istediğini söylüyordu. Bana, tüm kurbanları filme aldığını, bu videoların yayına gireceğini belirtti" ifadesini kullandı.

Sarkozy: Ulusal birliğimizi bozamayacaklar

Olay yerine giden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Toulouse'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "terörizmin ülkenin ulusal birliğini bozamayacağını" söyledi.

"Hiçbir şekilde ne kavram kargaşası ne de öç gibi duygulara boyun eğmemiz gerekiyor" diyen Sarkozy, "Dini toplumlara, temsilcilerine ve ulusal toplumumuza bir kez daha birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini söylüyorum" ifadesini kullandı.

Yeni saldırı planlıyormuş

Sarkozy ile görüşen bir Yahudi toplumu temsilcisi ise Fransız liderin, kendisine, Merah'ın bugün içinde yeni bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığını ve düzenlenen operasyonla bunun önüne geçildiğini söylediğini belirtti.

Savcılık ve AFP'ye konuşan bir polis kaynağı da Merah'ın bu sabah saatlerinde bir başka Fransız askerini öldürmeyi planladığını ifade ederek, bu yöndeki açıklamaları doğruladı.