Fransız polisinden yalanlama: Saldırgan yakalanmadı!

T24 - Fransa'da polisin bir evde sıkıştırdığı, 3 asker ve 4 Yahudi'yi öldürdüğünden şüphe edilen saldırganın yakalandığı haberini Fransa İçişleri Bakanlığı yalanladı.

BFM TV, 23 yaşındaki Cezayir kökenli Fransız vatandaşı Muhammed Merah'ın kuşatma altında olduğu evde yakalandığını duyurdu.

Ancak Merah'ın yakalandığı henüz Fransız yetkililerce doğrulanmış değil.

24 yaşında Kuzey Afrika kökenli Fransız vatandaşı olan silahlı kişinin terörle mücadele uzmanlarıyla yürüttüğü müzakereye son verdiği belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant’in verdiği bilgiye göre; geçmişte Pakistan ve Afganistan’da bulunan Fransız vatandaşı kişi (basında Cezayir asıllı iddiaları var) 24 yaşında. Kendini mücahit ve El Kaide üyesi olarak tanıtan kişi, Filistinli çocukların intikamını aldığını söylüyor. Bu kişinin kardeşinin yakalandığı, annesiyle konuşturma çabalarının ise annenin karşı çıkışı üzerine gerçekleşmediği açıklandı.

Gueant ayrıca Fransız televizyonuna söz konusunun kişinin polise "Filistinli çocukların intikamını almak istediğini söylediğini" aktardı. Şüphelinin ayrıca Fransa'nın Afganistan'da "işlediği suçları da" kınadığı belirtildi.

Zanlının ağabeyinin gözaltına alındığı, annesinin de oğlunu teslim olmaya ikna etmek üzere olay yerine getirildiği açıklandı.

Şafak vakti düzenlenen baskın sırasında karşılıklı ateş açıldığı, iki polisin yaralandığı yolunda haberler geliyor. Ev, saldırganın üçü çocuk dört kişiyi öldürdüğü Yahudi okuluna üç kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İsrail'e gönderilen bu kişiler için ilerleyen saatlerde Kudüs'te cenaze töreni düzenlenecek.30 yaşındaki haham, dört ve beş yaşlarındaki oğulları ve yedi yaşındaki kız çocuğu, kentteki Givat Şaul mezarlığında toprağa verilecek.

Saldırganın profili

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, Fransız savcı, yedi kişiyi öldüren saldırganın takip edildiğini bildiğini ve yeni saldırı düzenlemesinin olası olduğunu söyledi. Mollins, güvenlik kameraları kayıtlarına dayanarak tüm kurbanların yakın mesafeden başlarından vurulduklarını belirtmiş, ancak saldırganın üzerinde bulunduğu söylenen kameranın önemi üzerinde fazla durmadı.

Güvenlik kayıtları, saldırganın 8 yaşındaki Miriam Monsonego'yu kaçmaya çalışırken saçlarından yakaladığını gösteriyor. Saldırgan silahı ateş almayınca, ikinci bir silah çıkarıp çocuğu bununla vuruyor.

Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, Toulouse'da bir Yahudi okulu önünde üçü çocuk dört kişiyi öldüren saldırganın boynunda bir kamera olduğunu açıklamıştı.

Gueant, saldırganın kamera kullanmasının, Fransız polisine, bu kişinin tipolojisini çıkarmak için ipuçları vereceğini de belirtmişti. Fransa'da güvenlik alarmı en üst düzeye çıkarılmış durumda. Toulouse kentinde bir Yahudi okulu önünde düzenlenen saldırıda bir öğretmen ile iki oğlu ve dokuz yaşında bir çocuk öldürülmüştü.

Olay, son 10 gün içinde etnik ve dini azınlıkları hedef alan üçüncü saldırı.Fransız polisi geçen hafta Kuzey Afrika kökenli Fransız askerlerine düzenlenen iki saldırıyı da aynı kişinin düzenlediğine inanıyor. Bu olayda da üç asker ölmüştü.

Zanlının annesi olay yerindeydi

Fransız Bakan şüphelinin teslim olacağını söylediğini aktardı

Şafak vakti düzenlenen baskın sırasında çatışma çıktığı ve iki polis memurunun yaralandığı bildirildi. Şüphelinin ağabeyi gözaltına alındı. Annesi de zanlıyı teslim olmaya ikna etmesi için olay yerine getirildi. Baskının düzenlendiği ev üçü çocuk dört kişinin öldürüldüğü Yahudi okuluna üç kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zanlının, beş katlı apartmanın zemin ya da birinci katında olduğu tahmin ediliyor. Apartmanın çevresi kordon altına alınmış durumda. Yetkililer, zanlının olası işbirlikçilerinin bulunması için başka noktalarda operasyonların devam ettiğini söyledi. Geçen hafta iki ayrı olayda üç askerin öldürülmesi ve Pazartesi günü Yahudi okuluna düzenlenen saldırıdan sonra saldırganı bulmak için kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Polis tüm saldırılarda aynı silah ve aynı mopedin kullanıldığını söyledi. İki polis yaralandı Terör şüphelisinin pencededen bir tabancayı dışarı attığını ve karşılığında bir iletişim aracı istediği belirtildi. Ancak Fransız polisi zanlının yanında başka silah bulunduğundan şüphe ediyor.

Çevresinde kuş uçurtulmayan eve düzenlenen operasyonda, terör zanlısı ile Fransız polisi arasında kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çatışmada 2 Fransız polisi hafif yaralandı. Kudüs'te cenaze töreni Bu arada, son saldırıda ölen haham ve üç çocuğun cenazeleri İsrail'e gönderildi. Bugün Kudüs'te cenaze töreni düzenlenecek. İsrail polisi cenaze törenine binlerce kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de öldürülen Kuzey Afrika kökenli Fransız askerleri için düzenlenecek bir törene katılacak.

Sarkozy: Terör Fransa'yı bölmemeli

Fransız yetkililer, şüphelinin geçmişte terör suçlamalarıyla ilgili olmayan suçlardan sabıkası bulunduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy televizyondan yayınlanan konuşmasında, operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik etti ve 'terörizmin' Fransa'yı bölmemesi gerektiğini belirtti.

Muhammed adlı kişinin Fransa'nın güneyinde bir hafta içinde üçü çocuk toplam yedi kişiyi öldürdüğünden şüphe ediliyor.

Fransız medyası, şüphelinin El Kaide üyesi olduğunu söylediğini de duyuruyor. Polis şüphelinin bulunduğu apartman dairesi yakınlarında da silah bulunduğunu açıkladı.

Kandahar'dan hapisten kaçmış

Afganistan'ın Kandahar eyaletindeki cezaevi müdürü Gülam Faruk, Cezayir asıllı Muhammed Merah'ın geçmişte bomba imal etme suçundan Kandahar'da cezaevinde yattığını söyledi. Afgan yetkili, 3 yıl hapis cezası alan Merah'ın daha sonra hapishaneden kaçtığını söyledi.