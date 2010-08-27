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Dünya

Fransa Sakine için AB'ye çağrıda bulundu

Fransa, İran'da recm cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Sakine Muhammed Aştiyani için AB'nin ortak girişimde bulunmasını istedi.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Fransa, İran'da recm cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Sakine Muhammed Aştiyani için AB'nin ortak girişimde bulunmasını istedi. 


Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, AB'nin ortak girişim başlatması için AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a mektup yazdı.


Cnntürk'ün haberine göre, AB üyesi 27 ülkeye çağrıda bulunulan mektupta, gerektiği takdirde İran'a müeyyide uygulanması önerildi.

Kouchner, mektubunda, İran'ın cezayı uygulaması halinde, Tahran'a yönelik bir dizi müeyyide uygulanması için alınacak önlemlerin araştırılmasını talep etti.

Mektupta, "İran'ın, insan hakları ihlallerine son vermesi ve uluslararası hukuka uygun davranması için gerekli önlemler incelenmeli" denildi.

Fransız bakan, AB dışişleri bakanlarının 10-11 eylülde yapacakları toplantıda durumu gözden geçirmelerini istedi.

İki çocuk annesi Aştiyani, zina suçu işlediği gerekçesiyle recm cezasına çarptırılmıştı.

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