Fransa Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgını, Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldı

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da vaka sayıları hızla artarken, Sağlık Bakanı Olivier Veran, salgının geçen ay bir Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını açıkladı.

Haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine açıklamalarda bulunan Veren, "Devrilme noktası, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı" ifadesini kullandı.

Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını ifade eden Veran, ülkesinin Covid-19'a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.

Virüs kilise üzerinden Avusturya’ya gitti

Bu arada Le Monde gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nden Avusturya'ya gittiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat'ta Mulhouse'daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat'ta Belçika üzerinden Viyana'ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu ayinlerin, virüsün Afrika ülkesi Burkina Faso'da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde 17-21 Şubat'taki ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği belirtilmişti.