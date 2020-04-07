Fransa Sağlık Bakanı: Hâlâ salgının kötüleşme aşamasındayız

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkedeki Koronavirüs vakalarının henüz tepe noktasına ulaşmadığını söyledi. Veran, alınan karantina önlemlerinin ne kadar gerekirse devam ettirileceğini ekledi.

BFM TV'ye konuşan Sağlık Bakanı Veran, 100 bine yakın Koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'yla ilgili olarak "Henüz kötüleşme aşamasındayız. Karantina ve önlem kuralları ne kadar gerekirse devam edecek" dedi.

Fransa'da dün bir günde yaşanan en fazla ölüm vakası kaydedildi. Dün 833 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölüm vakaları 8 bin 911'e çıktı.