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Dünya

Fransa: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riski bulunuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Putin'le Ukrayna üzerine görüşecek

28 Ocak 2022 13:52

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün gerçekleştireceği görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riski bulunduğunu söyledi. 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, binlerce Rus askerin Ukrayna sınırında bulunduğunu ve durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne herhangi saldırının Avrupa'da yankıları olacağını ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etme riskinin" bulunduğu belirtti.

"Ukrayna, egemen ve özerk olduğunu düşünüyor. Biz de bunu destekliyoruz." diyen Le Drian, bununla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmek için Rusya ile diyaloğun önemli olduğunu ve bu diyaloğun gelişebileceğini düşündüklerini söyledi.

Le Drian, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un Putin ile (bugün) yapacağı görüşmenin amacı (diyaloğu geliştirmek). Vladimir Putin'in çatışma mı yoksa istişare mi istediğini söylemesi gerekiyor. Biz istişareye hazırız ama bunun için de iki kişi olmalı." diye konuştu.

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