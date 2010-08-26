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Dünya

FRANSA, ROMANLARI SINIRDIŞI ETMEYE DEVAM EDİYOR PARİS (A.A)

26 Ağustos 2010 15:25

-FRANSA, ROMANLARI SINIRDIŞI ETMEYE DEVAM EDİYOR PARİS (A.A) - 26.08.2010 - Fransız hükümeti, Romanları sınırdışı etmeye devam ediyor. Fransız Haber Ajansı AFP, yaklaşık 150 Romanın bu sabah otobüslerle Romanya'ya sınırdışı edilmek üzere Roissy-Charles de Gaulle havaalanına götürüldüğünü duyurdu. Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, dün yaptığı açıklamada, perşembe günü Paris'ten 158, Lyon'dan 125 Romanın sınırdışı edileceğini söylemişti. Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 bin 133 Romanı sınırdışı etti. Fransız hükümetin tavrı, Fransa'daki muhalefet ve sivil toplum örgütleriyle, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin sert tepkisine yol açmıştı.

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