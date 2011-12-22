-Fransa Parlamentosunda kabul edilen ''Ermeni Teklifi'' -Fransa Dostluk Grubu Başkanı Gülpınar: -''Beklemekte fayda var. Senato aşamasını da bir görelim'' -''Çünkü, orada bizi anlayan, bize gerçekten dost olan, dost olmaya çalışan ve dostluğu muhafaza etmeye çalışan bir grup var'' -''Son kapı kapanana kadar biz kapıyı kapatmayacağız'' TBMM (A.A) - 22.12.2011 - TBMM Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Fransa meclisinde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan kanun teklifinin kabul edilmesini, ''Beklemekte fayda var. Senato aşamasını da bir görelim'' şeklinde değerlendirdi. Gülpınar, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, teklifin kabulünün beklendiğini, çok büyük bir sürpriz olmadığını söyledi. Konunun detayını bilmekte fayda bulunduğunu belirten Gülpınar, ''Biz oraya gittiğimiz zaman olaydan haberdar olmayan, nötr yaklaşan insanlar tepkilerini hakikatten koydular ve belki bizim de görüşmelerimizin tesiriyle bir fikir değişikliğine gittiler'' diye konuştu. Gülpınar, şöyle devam etti: ''Mesela, bugün Fransa parlamentosunda bizim muadilimiz olan Dostluk Grubu Başkanı çıkıp orada, 'bunun aleyhinde olduğunu ve yanlış olduğunu' söylemiştir. Biz onunla baş başa bir görüşme yaparak, 'bunun fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu, bizim Fransa ile güzel ilişkilerimiz olduğunu' ifade etmiştik. Bu teklifin geçmesi durumunda bundan sonra sıkıntı yaşayacağımızı kendisini çok samimi bir ortamda dile getirdik. Şimdi çıkıp Mecliste bunun aleyhinde olduğunu açıklaması çok güzel bir şey. En azından aklıselim, dostluğu devam ettirmek isteyen insanların içeride olduğunu gösteriyor.'' Kendilerinin de son ana kadar gayret ve çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Gülpınar, teklifin Fransa Senatosunda da görüşüleceğini anımsattı. ''Bir anda tüm köprülerin atılıp, en son göstereceğimiz tepkiyi en başta gösterme taraftarı değilim'' görüşünü ifade eden Gülpınar, ''Beklemekte fayda var. Senato aşamasını da bir görelim. Çünkü, orada bizi anlayan, bize gerçekten dost olan, dost olmaya çalışan ve dostluğu muhafaza etmeye çalışan bir grup var. Biz bunu müşahede ettik. Dediğim gibi; son kapı kapanana kadar biz kapıyı kapatmayacağız'' şeklinde konuştu. -''Orada seçilmiş bir kral var''- Gülpınar, ''TBMM'de bazı muhalefet milletvekillerinin, 'teklif, Senato'da iptal edilse bile Fransa Hükümetinin 'evet' demesi, bu ülkenin bakış açısını özetler' şeklinde ifadeleri oldu. Sizin değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna, ''Hükümet desteği derken, orada tek belirleyici, seçilmiş bir kral var. Yani seçilmiş başkanlık sistemi yok orada'' yanıtını verdi. Fransa'da görünürde bir başkanlık sistemi olduğunu ifade eden Gülpınar, şöyle konuştu: ''Seçilmiş kral şimdi 'olsun' diyor. Kimse, aleyhinde olan insan bile mesela Dışişleri Bakanı, kendi partisinden, kendi adamı, 'ne yapayım? Makamı mı bırakayım? Ben karşıyım'' diyor. Bu normalde rastlanan bir mesele değil. Dışişleri Bakanı bile buna karşıyken... Ama seçim çekişmeleri, oy kaygısı, 'konumumu muhafaza eder miyim?' Klasik siyasetçi anlayışıyla seçilmiş kral, 'bu oldu' diyor. Gönülden inanmayan da inanmış gibi görünüyor. Yoksa, 'bunu hükümet getirdi herkes destekliyor' diye bir şey yok, inanmamak lazım.'' (GÜR-MAH)