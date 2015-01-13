Fransa ordusu sokağa indi, 10 bin askerle terör önlemi

Mizah dergisi Charlie Hebdo’da katliamla başlayan krizde üç günde 17 vatandaşını kaybeden Fransa, teröre karşı tarihinin en sert önlemlerini alıyor. Dün Sabah Paris’te Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee’de Cumhurbaşkanı François Hollande’ın liderliğinde toplanan güvenlik zirvesinde yeni kararlar alındı. Toplantı öncesinde BFMTV’ye açıklama yapan Başbakan Manuel Valls, en üst düzeyde alarm öngören “Vigipirate” planının devam edeceğini belirtti. Valls, bu akşamdan itibaren Fransa toprağında 10 bin askerin görevlendirilerek güvenliğin ‘daha önce görülmemiş seviyeye ulaşacağını’ açıkladı.

Okul önlerine asker

Hollande’ın talimatları üzerine 10 bin asker, Fransa topraklarında ‘hassas noktalara’ konuşlandırılacak. 66 milyonluk Fransa’da yarım milyondan fazla nüfusa sahip Yahudilere ait 717 okul ve ibadet merkezini korumak için de 4 bin 700 polis ve Jandarma görev yapacak. Milliyet’te yer alan habere göre, perşembe sabahı bir kadın polisin IŞİD’e bağlılığını açıklayan Amedy Coulibaly tarafından öldürüldüğü Paris semti Montrouge’da Yaguel-Yaacov okulunun önünde İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve açıklama yaptı. Cazeneuve, Yahudi cemaatinin güvenliğini sağlamak için Patrice Latron’un ‘kaymakam’ statüsüyle atanacağını duyurdu.

‘İzolasyon’

Suriye ve Irak’ta cihata gidenler ve onlarla ilgili kişilerin sayısını 1400 olarak veren Başbakan Valls, istihbarat amaçlı dinlemelerin de ‘daha yüksek performansla’ yapılacağını belirtti. Fransa’da günlerdir tartışılan istihbarat zaafına ilişkin eleştirileri kabul eden Valls, “Şüphesiz ki daha iyi yapılması gerekirdi. Başarısızlık var” dedi.

Fransız hükümetinin bir diğer projesi de tutuklu Radikal İslamcıların hapishanelerde diğer tutuklularla iletişimini zorlaştıracak şekilde izolasyona tabii tutulması...

ABD örneği

Adalet Bakanı Christiane Taubira’nın karşı çıktığı hapishane reformu ve dinlemelerin kapsamı için meclisin önüne yasa tasarısının üç ila dört ay içerisinde gelmesi bekleniyor. Radikal İslamcı tutuklularının izole edilmesi Paris’te Fresnes cezaevinde ekim ayı ortasından beri test ediliyor. İnternette nefret söylemleri ve aşırı grupların izini sürmek için de yeni önlemler planlayan Fransa’da, 11 Eylül sonrası ABD’nin geçirdiği vatandaşlık haklarını ve özgürlükleri kısıtlayan “Patriot Act” (Vatansever Yasa) benzeri hukuki çerçeveye karşı toplumsal muhalefet oluşuyor. Valls, alınacak bütün önlemlerin toplumsal ve demokratik diyalogla gerçekleşeceği sözünü verdi.