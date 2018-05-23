Fransa öncü İmalat PMI Mayıs'ta 55.1 ile üç ayın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Fransa İmalat PMI Nisan’daki 53.8 düzeyinden Mayıs’ta 55.1’e yükselmesi öngörülüyor.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa İmalat PMI, Mayıs’ta 55.1’e yükselerek üç ayın zirvesini görecek.

Fransa özel sektör üretim büyümesinin öncü verilere göre yavaşladığına vurgu yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

- Fransa Öncü Bileşik Üretim Endeksi Nisan’daki 56.9 düzeyinden Mayıs’ta 54.5’e gerileyerek 16 ayın en düşük düzeyine geldi.

- Fransa Öncü Hizmet Faaliyetleri Endeksi Nisan’da 57.4’ten Mayıs’ta 54.3’e geriledi.

- Fransa Öncü İmalat Üretim Endeksi Nisan’daki 54.8 düzeyinden Mayıs’ta 55.5’e yükselerek üç ayın zirvesine çıktı.

- Fransa Öncü İmalat PMI Nisan’daki 53.8’den Mayıs’ta 55.1’e yükselerek üç ayın zirvesine çıktı.

Açıklamada Mayıs verilerinin Fransa’da özel sektör üretim büyümesinin yavaşladığına işaret ettiği belirtildi. 2017’nin başından bu yana en yavaş üretim büyümesi oldu.

