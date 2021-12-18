Fransa: Omicron, Avrupa'da yıldırım hızıyla yayılıyor

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Fransa Başbakanı Jean Castex, Koronavirüs'ün Omicron varyantının Avrupa'da "yıldırım hızında yayıldığını" ve yüksek ihtimalle gelecek sene Fransa'da dominant varyant haline geleceğini söyledi.

Fransa, Castex'in açıklamasından saatler sonra Omicron'un şu ana kadar en ağır etkilediği ülke olan Britanya'dan gelenlere seyahat kısıtlamaları uygulama kararı aldı.

Cuma günü yetkililer, Britanya'da 15 bin Omicron vakası görüldüğünü doğruladı.

Avrupa genelinde ülkeler yeni bir Koronavirüs dalgasına hazırlanıyor.

Almanya, İrlanda ve Hollanda cuma günü Koronavirüs'e karşı yeni önlemlerini açıkladı.

50 bin yeni vaka tespit edilen Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Görmediğimiz formda bir zorlukla mücadele etmek için hazırlanmalıyız" dedi.