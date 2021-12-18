T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa: Omicron, Avrupa'da yıldırım hızıyla yayılıyor

Avrupa genelinde ülkeler yeni bir Koronavirüs dalgasına hazırlanıyor

18 Aralık 2021 08:08

T24 Dış Haberler

Fransa Başbakanı Jean Castex, Koronavirüs'ün Omicron varyantının Avrupa'da "yıldırım hızında yayıldığını" ve yüksek ihtimalle gelecek sene Fransa'da dominant varyant haline geleceğini söyledi.

Fransa, Castex'in açıklamasından saatler sonra Omicron'un şu ana kadar en ağır etkilediği ülke olan Britanya'dan gelenlere seyahat kısıtlamaları uygulama kararı aldı.

Cuma günü yetkililer, Britanya'da 15 bin Omicron vakası görüldüğünü doğruladı. 

Avrupa genelinde ülkeler yeni bir Koronavirüs dalgasına hazırlanıyor. 

Almanya, İrlanda ve Hollanda cuma günü Koronavirüs'e karşı yeni önlemlerini açıkladı. 

50 bin yeni vaka tespit edilen Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Görmediğimiz formda bir zorlukla mücadele etmek için hazırlanmalıyız" dedi.

FRANSAALMANYAOMİCRONAVRUPAVAKA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24