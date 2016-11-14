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Dünya

Fransa OHAL'i uzatmaya hazırlanıyor

Fransa'da Başbakan Manuel Valls "Demokrasiyi korumak için önlem almak gerekiyor, seçimlere OHAL altında gireceğiz" dedi

14 Kasım 2016 22:04

Fransa'da Başbakan Manuel Valls 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris terör saldırılarını anma etkinliklerinin ardından olağanüstü hali uzatmayı planladıklarını açıkladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye söyleşi veren Başbakan Manuel Valls, Fransa'da 23 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar OHAL'in uzatılacağını açıkladı. 

"Demokrasiyi korumak için önlem almak gerekiyor, seçimlere OHAL altında gireceğiz" diyen Başbakan Valls, Paris ve Nice saldırılarının kendisi de dahil olmak üzere tüm ulusu kalıcı olarak etkilediğini belirtti. 

DAEŞ tarafından gerçekleşen ve 84 kişinin öldüğü Nice saldırısının ardından 6 ay süreyle Ocak 2017'ye kadar uzatılan OHAL'in seçim kampanyalarının başlayacağı yılbaşından itibaren uzatılması bekleniyor. 

Fransız yasalarına göre, Cumhurbaşkanının 1 kez uzatabildiği OHAL kararının tekrar alınabilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

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