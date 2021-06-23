Fransa’nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Grammont'un aracının camını kıran hırsız sürücünün çantasını çaldı

İstanbul Beyoğlu’nda Fransa Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mathilde Grammont’un içerisinde olduğu cipin camını kıran hırsız, sürücü Ayşegül Y.'nin sırt çantasını çalarak kaçtı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Fransa'nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mathilde Grammont, Fransız Sarayı'na gitmek üzere sürücü Ayşegül Y.’nin kullandığı konsolosluğa ait cip ile yola çıktı. Bir süre sonra sürücü Ayşegül Y. cadde üzerinde trafiğin yavaşlaması nedeniyle durdu. O sırada cipin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, cama vurdu.

Camı kırıp çantayı çaldı

Grammont ve Ayşegül Y.'den para isteyen zanlı, vermemeleri üzerine camı kırdı. Tuzla buz olan camdan aracın içerisine elini uzatan zanlı, sürücü Ayşegül Y.’ye ait sırt çantasını çalarak kaçmaya başladı. Grammont ve Ayşgül Y., panikle 200 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün Ayşegül Y. ile konuştuktan sonra görgü tanıklarının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polis kaçan zanlının peşinde

Türkiye’nin Fransa Büyükelçi Yardımcısı Mathilde Grammont ise taksi ile Fransız Sarayı'na gitti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü Ayşegül Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)