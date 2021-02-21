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Koronavirüs

Fransa'nın turistik şehri Nice'te belediye başkanı sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesini istedi

21 Şubat 2021 14:24

Fransa'nın turistik şehirlerinden Nice'in belediye başkanı, bugün bir açıklama yaparak hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesini istedi. 

Sözcü'de yer alan habere göre,Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, ülkenin popüler radyo kanallarındnan franceinfo’ya konuştu. Bölgeye turist girişini engellemek ve Koronavirüs salgında vaka artışını durdurmak için hafta sonu yasakları gelmesini öneren Estrosi, “Sadece akşam 18:00’den sonra sokağa çıkma yasağı yerine daha sıkı ve belki de zaman ve bölge odaklı yasaklar getirmeliyiz” dedi.

Özellikle hafta sonu yasakları getirilmesini tavsiye eden Estrosi, “Hafta sonu yasakları daha mantıklı çünkü bu durumda şehre giren ziyaretçilerin akışını durdurmuş oluruz” dedi.

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