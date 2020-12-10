Fransa'nın Sisi'ye gizlice "onur nişanı" verdiği iddia edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fransa'da Elysee Sarayı'nda Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği ve bunun Fransız basınından gizlendiği iddia edildi.

Fransız basınından saklanan görüntüler, Quotidien isimli televizyon programının sunucusu Yann Barthes'in, Mısır Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yayımlanan videoyu paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı.

Görüntülerde, darbeyle yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin kırmızı halıyla Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından karşılanması ve onuruna düzenlenen resmi tören yer alıyor.

Sunucu Barthes, Macron'un basınla paylaşılan resmi programında yer almayan törene ilişkin görüntülerin, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt altına alındığını ifade etti.

Barthes, Fransızlardan gizli tutulmaya çalışılan görüşmede, Sisi'ye Legion d'Honneur nişanı verildiğini kaydetti.

Öte yandan Barthes, Sisi'nin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile Paris Belediyesinde yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır tarafının çektiği görüntüleri de ekrana taşıyarak, "Peki neden Paris Belediye Başkanı Sisi ile yaptığı bu görüşmenin videosunu paylaşmadı?" diye sordu.

Şeref Nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.

Nişan devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından birçok kişiye veriliyor.