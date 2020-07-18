Fransa'nın Nantes kentindeki katedral yangınında kundakçılık şüphesi

Fransa'nın Nantes kentinde 15. yüzyıldan kalma tarihi Saint-Pierre-et-Saint-Paul katedralinde bugün yangın çıktı. Aynı anda üç noktada başlayan yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Savcı Pierre Sennes, soruşturmanın kundakçılığa yöneldiğini söyledi.

Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken kilisenin penceresindeki tarihi vitraylar yok oldu. Nantes'taki yangın, Paris'te Notre Dame katedralinde çıkan ve kiliseye büyük hasar veren yangından bir yıl sonra gerçekleşti.

Nantes itfaiye şefi, kilisedeki hasarın Notre Dame'daki gibi olmadığını belirtti. Yangının videosunu Fransız itfaiyesi Twitter hesabında paylaşıldı.