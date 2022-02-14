Fransa'nın merkez sağ adayı Valerie Pecresse ilk büyük mitingini düzenledi; göçe odaklandı

Fransa’da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, göç meselesine odaklandığı ilk büyük mitingini gerçekleştirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Paris’te miting düzenleyen Valerie Pecresse “Sınırlar olmadan egemenlik olmaz” dedi.

Geçen haftalarda sığınmacı kamplarını görmeye Yunanistan’a giden Pecresse, Avrupa’nın sınır ülkelerinin istemesi durumunda duvarlar inşa edilmesini destekleyeceğini söyledi.

Pecresse, mitingde kahramanlarının Britanya’nın eski başbakanı Margaret Thatcher ve Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel olduğunu söyledi.

Pecresse, inşa etmek istediği “Yeni Fransa’nın” hukuk düzeni, sıkı sınır kontrolleri ve göçmenler için kotayla olacağını belirtti.

Pecresse, rakibi olan aşırı sağcı Eric Zemmour ve Marine le Pen’in adını vermeden “Aşırıcılar size yalan söylüyor. Öfke ve korkunun kazanmasına izin vermeyin” dedi.

Fransa’da aşırı sağcı adayların destek bulmasına yönelik endişeler artarken Pecresse, kendi partisi Cumhuriyetçiler tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısında güçlenmek konusunda baskı altında.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da gerçekleşecek.