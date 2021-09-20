Fransa'nın geri çağrılan Avustralya Büyükelçisi, AUKUS paktını yorumladı: Kandırılmış hissettik

T24 Dış Haberler

Denizaltı krizi sonrası Fransa’nın geri çağırdığı Avustralya Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Paris’e ulaştı. Thebault, Fransa’nın ABD-Britanya ve Avustralya arasındaki AUKUS anlaşması nedeniyle “kandırılmış” hissettiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransa’nın geri çağırdığı Büyükelçi, “Avustralya hükümetindeki en önemli kişinin bizi son dakikaya kadar bilinçli bir şekilde karanlıkta bıraktığını medyada görüyoruz. Bu, Fransa’ya karşı bir Avustralya tutumu değildir ve belki de biz dost değiliz” dedi.

Fransa’nın elindeki önemli askeri sırları iyi niyetle Avustralya’ya paylaştığını söyleyen Thebault, “Öfkemizi anlayabilirsiniz, kandırılmış hissettik” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşması krizinde "eski ortakları" olarak nitelediği ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini memnuniyetsizliklerini göstermek için geri çektiklerini belirtmişti. Le Drian, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor" ifadesini kullanmıştı.

Avustralya Başbakanı Morrison ise, Fransa’nın hayal kırıklığını anladıklarını ancak ülkesinin stratejik çıkarlarını öne koyduğunu söylemişti. Morrison, Fransa’ya aralarındaki denizaltı anlaşmasına ilişkin endişeler hakkında bilgilendirmiş olduğunu söylemişti.

AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.