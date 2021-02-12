Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da taciz ve tecavüz ifşaları: Rektör istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, François Hollande ve François Mitterrand gibi isimlerin de mezunu olduğu, Paris'te bulunan prestijli eğitim kurumlarından Sciences Po'da yüzlerce öğrenci, yaşadıkları taciz ve tecavüz olaylarını ifşa etmeye başladı. Sciences Po rektörlüğünü yürüten Frédéric Mion, okulun profesörlerinden siyaset bilimci Olivier Duhamel'in çocuk istismarı geçmişi konusunda yetersiz kaldığı için istifa etti.

Fransa'da Sciences Po'da çalışan siyaset bilimci Olivier Duhamel'in üvey oğluna istismarda bulunduğunun ortaya çıkması, ülkede çocuk istismarı, taciz ve tecavüz konularında geçmişi olan insanların sosyal medya üzerinden harekete geçmesini ve tacizi, istismarcıları ifşa etmesini sağladı.

​Feminist muhalif Anna Toumazou tarafından sosyal medyada başlatılan #sciencesporcs (bilimin domuzları) hashtagiyle birlikte birçok öğrenci eğitimleri sırasında yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. SciencesPo'nun Strasbourg, Toulouse ve Bordeaux’daki uzantılarında da iddialar ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sciences Po'nun rektörü Frédéric Mion da Duhamel'in istismar skandalını "yanlış bir şekilde ele aldığı", 2018 yılında suçlamaları duyduğunda harekete geçmediği ve skandal yeniden duyulduğunda da hızlı hareket etmediği için özür dileyerek istifa ettiğini duyurdu.