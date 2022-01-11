Fransa'nın denizaşırı bölgesinde uygulanacak Covid önlemine karşı çıkanlar milletvekiline yosunlarla saldırdı

T24 Dış Haberler

Fransa’ya bağlı Saint Pierre ve Miquelon’da milletvekili Stephane Claireaux, Covid sertifikası karşıtlarının saldırısına uğradı. Claireaux’ya evinin önünde deniz yosunu fırlatıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Kuzey Amerika’daki son Fransız toprağı olan Saint Pierre ve Miquelon’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisinden milletvekili Stéphane Claireaux, evinin önünde saldırıya uğradı.

Fransa ana karasında bir süredir yürürlükte olan Covid sağlık sertifikası uygulamasının Saint Pierre ve Miquelon’da da uygulanmasına karar verildi. Yaklaşık 500 kişi, karara karşı sokağa çıkarak protesto düzenledi. Bir grup protestocu milletvekili Claireaux’nun evinin önüne gitti.

Claireaux, protestocularla konuşmak için evinin önüne çıktığını, deniz yosunu dolu bir araba gördüğünü söyledi. Protestocular, yosunu milletvekilinin yüzüne fırlattı. Claireaux, “Taşlama gibiydi” dedi ve sorumlular hakkında dava açacağını söyledi.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanı Annick Girardin, saldırıyı kınayarak yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırının ardından seçilmiş yetkililere yönelik şiddetin yoğunlaştığına dikkati çekti.