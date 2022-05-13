Fransa'nın Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Fransa Büyükelçisi'nin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığında müsteşar Grammont ile görüştü.

Grammont'a saldırının Paris Başkonsolosluğu'na Nisan 2021 ve Mayıs 2021’de gerçekleştirilen benzer saldırıların faillerine karşı 'gerekli ve etkili idari ve adli takibatın yapılmamasının' ardından yapılan üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, Fransa’dan, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan bu terör örgütüne karşı müsamahakar davranmayarak somut, etkili ve hızlı adımlar atması beklentisi de dile getirildi.

AA'nın haberine göre görüşmede Grammont’a ayrıca, 'Fransız makamlarından uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükleri uyarınca Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasında meydana gelen hasarın tazmin edilmesinin, faillerin bir an evvel adalet önüne çıkarılarak kendilerine hak ettikleri cezanın verilmesinin ve Fransa’daki diplomatik ve konsüler misyonları ile Türk çıkarlarına yönelik koruma önlemlerinin arttırılmasının beklendiği' vurgulandı.