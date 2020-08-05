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Koronavirüs

Fransa'nın Bilim Konseyi Başkanı: Her 10 vatandaşımızdan 1'i Koronavirüs'le karşılaştı; sürü bağışıklığından uzağız

05 Ağustos 2020 11:49

Fransa'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kurulan bilim konseyi başkanı Jean-François Delfraissy, sürü bağışıklığına yaklaşılmadığını açıkladı. Delfraissy, Fransa'da 10 kişiden 1'inin Covid-19'la karşılaştığını tahmin ettiğini söyledi.

France Inter kanalına konuşan Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy, nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun Koronavirüs'le karşılaştığını tahmin ettiklerini söyledi. Delfraissy, vaka yoğunluğunun fazla olmadığı bölgelerde bu oranın yüzde 5-6 civarında olduğunu ancak Paris ve batıdaki kentler gibi vakaların çok olduğu bölgelerde virüsle karşılaşanların yüzde 12-13 civarında olduğunu belirtti. 

Fransa'da sürü bağışıklığının yeterli seviyede olmadığını söyleyen Delfraissy, "Nüfusu korumak için yüzde 50-60 oranına ulaşmak gerekiyor" dedi. 

Fransa'da normalleşme adımlarıyla birlikte Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması salgında önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını gündeme getirdi.

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