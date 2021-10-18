Fransa'nın Belarus Büyükelçisi, Minsk'in talebiyle ülkeden ayrıldı

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Fransa'nın Belarus Büyükelçisi'nin Minsk'in talebiyle ülkeden ayrıldığı açıklandı.

Açıklamayı yapan sözcü, Belarus'un neden böyle bir karar aldığı ile ilgili bir açıklama yapmazken, Büyükelçi'ye ülkeden ayrılması için pazartesi gününe kadar zaman verildiği ifade edildi.

Belarus medyasına göre Fransız Büyükelçi Nicolas de Lacoste, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya hiç güven belgesini sunmadı.

Fransız diplomatik misyonu pazar günü , ''Belaruslu yetkililer Büyükelçi'nin 18 Ekim'den önce ülkeden ayrılmasını istedi. Büyükelçi Nicolas de Lacoste bugün Belarus'tan ayrıldı'' dedi.

Lacoste'un büyükelçilik çalışanlarıyla vedalaştığı ve Belarus halkına seslendiği bir veda videosu çektiği bildirildi.

Avrupa Birliği, ülkede meydana gelen protesto dalgası sırasında muhalefet yapılan baskı ve protestoculara uygulanan şiddet nedeniyle Minsk'e yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Fransa, 2020'de yapılan, Lukaşenko'nun kazandığı tartışmalı seçimlerin sonuçlarını tanımıyor.