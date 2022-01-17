Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a göçmen çocuklar hakkındaki sözleri nedeniyle 10 bin Euro ceza verildi

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Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, göçmen çocuklarla ilgili "hırsız, katil, tecavüzcü" ifadelerini kullandığı için 10 bin Euro ceza aldı.

Euronews'da yer alan habere göre, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, 2020 yılında CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda göçmen çocuklarla ilgili "hırsız, tecavüzcü, katil" ifadelerini kullanmıştı.

Zemmour "Burada yapacak bir şeyleri yok. Geri gönderilmeliler. Bu kalıcı bir istila, göçmen politikası sorunu" demişti.

Nefret ve ırkçı söylemleri üzerine hakkında dava açılan Zemmour, kasım ayındaki duruşmaya katılmamıştı. Mahkeme, bugün verdiği kararda Zemmour'un 10 bin Euro para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Avukatı Olivier Pardo, Zemmour'un sözlerinde "ırkçılık barınmadığını, gerçekleri söylediğini" iddia etti.

Zemmour daha önce ırkçı, nefret söylemleri nedeniyle 15 defa yargılanmıştı. Aşırı sağcı eski televizyon yorumcusu Zemmour, 2021'in kasım ayında cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurmuştu.