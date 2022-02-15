Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Trump'la telefonda konuştu: "Medya üstünüze gelecek, pes etmeyin"

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un eski ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuştuğu belirtildi. Trump’ın Zemmour’a “Medya üzerinize gelecek, pes etmeyin” dediği aktarıldı.

BFMTV’de yer alan habere göre, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un ekibi, eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapıldığını söyledi.

Zemmour’un ekibinin seçim kampanyasında eski ABD Başkanı Trump’ın bir model olarak gördüğü belirtildi.

Trump’ın Zemmour’a şunları söylediği aktarıldı: “Kazanmak için çizginizi asla değiştirmeyin. Medya üstünüze gelecek, kazanmak istiyorsanız değişmeyin. Özgünlüğünüzü ve cesaretinizi koruyun”

Trump’ın Fransa’da seçimin temel konularından birinin göç olduğunu düşündüğünü ve göçme karşıtı ideolojisinde Zemmour’a yakın olduğunu söylediği de aktarıldı.

Daha önce nefret söylemiyle yargılanan, gazetecilere uygunsuz hareketleri bulunan Eric Zemmour’un uluslararası tanınırlığını artırmak için çalıştığı belirtildi.