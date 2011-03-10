Fransa muhalifleri tanıyan ilk ülke oldu

T24

Sarkozy'nin UMP partisinden iki kaynak, Reuters'a açıklamalarında, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, parti üyeleriyle yaptığı görüşmede, Libya'daki durumla ilgili seçenekler arasında sınırlı, hedefe kilitlenen bombardımanın bulunduğunu söylediğini ifade etti. Nicolas Sarkozy'nin, ülkesindeki ayaklanmayı bastırmak için güç kullanan Libya lideri Muammer Kaddafi'yi durdurmak için bir an önce uluslararası eyleme geçilmesi konusunda baskı yaptığı biliniyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Muhalifleri ilk Sarkozy tanıdı



Fransa, Libyalı muhaliflerin oluşturduğu ‘Ulusal Konsey’i tanıyan ilk ülke oldu. ABD de Libya yönetimiyle ilişkileri kesti ve muhalefetle üst düzey görüşmeler yapıldığını duyurdu.Batı, Libya’da muhalifleri koruyacak bir hava kalkanını hayata geçirmeyi tartışırken, Libya lideri Kaddafi, dün 42 yıllık iktidarı boyunca en büyük darbeyi yedi.



Tunus’taki isyanda “ağır” davranmakla eleştirilen Fransa, bugün AB liderlerinin Libya konulu zirvesi öncesi sürpriz bir şekilde inisyatifi ele aldı. Fransa, Libya halkının yegane meşru temsilcisi olarak isyancı grupların oluşturduğu Libya Ulusal Konseyi’ni tanıyan ilk ülke oldu. 27 Şubat’ta ülkenin doğusunda isyancılar tarafından kurulan konseyin başına eski Libya Adalet Bakanı Muhammed Abdülcelil getirilmişti.





Sarkozy’ye gözdağı



Bazı AB kaynakları, Konsey’den iki delegeyi dün kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Libya’da “belirli hedeflerin” bombalanmasını önerdiğini de öne sürdü. Paris’in karşılıklı büyükelçi atama kararı aldığı, isyanın başkenti Bingazi’de ise büyük sevinç var. Sokaklara dökülen halk çığlıklar attı, kornalar çalındı, havaya ateş açıldı. Libyalı muhaliflerin sözcüsü, “Bu Kaddafi’nin tabutuna ilk çiviydi. Bütün Avrupa’nın izlemesini istiyoruz” ifadesini kullandı. Karara sert tepki gösteren Trablus, Paris ile ilişkilerini kesebileceğini bildirdi. Kaddafi yönetimi ayrıca Sarkozy’nin seçim kampanyasının finansmanı ile ilgili “büyük bir sır” açıklayacaklarını söyleyerek Fransız lidere gözdağı verdi. Konu, Avrupa Birliği’nin bugün başlayacak ara zirvesinde de tartışılacak. Sarkozy ile görüşen Libya Ulusal Konseyi üyesi Mahmud Cibril de, “Fransa cuma (bugün) AB’ye krizi çözmek için küresel stratejik plan sunacak” dedi.





ABD’den de önemli adım



ABD yönetimi de Libya Büyükelçiliği’yle ilişkileri kesti ve muhalefet liderleriyle üst düzey görüşmeler yapıldığını, tanımadan önce muhalifleri tanımaları gerektiğini duyurdu. ABD ayrıca ülkenin doğusuna en kısa zamanda yardım ekipleri gönderileceğini kaydetti. Körfez ülkeleri de ortak bir açıklamayla Kaddafi yönetiminin gayrımeşru olduğunu ve isyancılarla temasa geçilmesi gerektiğini duyurdu. İngiltere ise Libya Ulusal Konseyi için “geçerli muhatap” diye bahsederek tanımaya yeşil ışık yaktı.



Fransa ve İngiltere dün ortak bir açıklama yayınlayarak AB’yi, isyancıları tanımaya çağırdı. Fransa’nın kararına şaşıran Almanya Başbakanı Angela Merkel “Bu, uluslararası hukukta olan bir tanıma değil” açıklamasını yaptı.



Portekiz Dışişleri Bakanı Luis Amado, “Trablus’un elçisiyle görüştüm. Mesaj çok açıktı. Uluslararası toplumun bakış açısıyla Kaddafi rejimi bitti. Meşruiyeti bakımından bitti” ifadesini kullandı.







