Fransa Mısır uçağını bulmak için özel gemi yolladı

Hava kazalarını
araştıran Fransız Sivil Havacılık Güvenliğini Soruşturma ve
Analizi Ofisi'nden (BEA) yapılan açıklamada, düşen Egyptair uçağını arama
çalışmalarına özel teknolojiyle donatılmış "Laplace" gemisinin yollandığı
bildirildi.
Üç özel detektörle donatıldı
"Laplace" gemisinin Korsika'nın Porto
Vecchio limanından demir aldığı ve
uçağın düştüğü tahmin edilen bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı. Gemide,
karakutuların yerini tesbit eden üç özel detektör bulunduğu belirtildi. Gemiyle
birlikte iki BEA görevlisinin de bölgeye gittiği, arama çalışmalarına önümüzdeki
günlerde başlanabileceği belirtildi. BEA'nın açıklamasında, bölgeye bir denizaltı
robotuyla donatılmış bir araştırma gemisinin daha yollanmasının da gündemde
olduğu bildirildi. Fransa şimdiye kadar arama çalışmalarına iki uçak ve bir
gemiyle katılıyordu.
Kabinde duman alarmı
MS804 sefer sayılı Egyptair uçağı 9 Mayıs'ta Paris'ten Kahire'ye giderken 66
yolcu ve mürettebatla Akdeniz'in doğusunda radardan kaybolmuş ve daha sonra
uçağın denize düştüğü açıklanmıştı. Uçağın düşmesinden hemen önce kabinde
duman alarmı verildiği tespit edilebilmişti.
Uçağın düşüş nedeninin saptanmasında önem taşıyan karakutular henüz
bulunamadı. Taranan alanın 74 kilometrekare genişliğinde ve yer yer 3 bin metre
derinlikte olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.
İlk rapor bir ay içinde
Uçağın düşüş nedenini inceleyen heyetin başkanlığını yürüten Eymen el
Mokadam, geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm bilgileri içeren ilk raporun
yaklaşık bir ay sonra yayınlanacağını duyurmuştu.