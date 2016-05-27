Fransa Mısır uçağını bulmak için özel gemi yolladı

Hava kazalarını

araştıran Fransız Sivil Havacılık Güvenliğini Soruşturma ve

Analizi Ofisi'nden (BEA) yapılan açıklamada, düşen Egyptair uçağını arama

çalışmalarına özel teknolojiyle donatılmış "Laplace" gemisinin yollandığı

bildirildi.

Üç özel detektörle donatıldı

"Laplace" gemisinin Korsika'nın Porto

Vecchio limanından demir aldığı ve

uçağın düştüğü tahmin edilen bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı. Gemide,

karakutuların yerini tesbit eden üç özel detektör bulunduğu belirtildi. Gemiyle

birlikte iki BEA görevlisinin de bölgeye gittiği, arama çalışmalarına önümüzdeki

günlerde başlanabileceği belirtildi. BEA'nın açıklamasında, bölgeye bir denizaltı

robotuyla donatılmış bir araştırma gemisinin daha yollanmasının da gündemde

olduğu bildirildi. Fransa şimdiye kadar arama çalışmalarına iki uçak ve bir

gemiyle katılıyordu.

Kabinde duman alarmı

MS804 sefer sayılı Egyptair uçağı 9 Mayıs'ta Paris'ten Kahire'ye giderken 66

yolcu ve mürettebatla Akdeniz'in doğusunda radardan kaybolmuş ve daha sonra

uçağın denize düştüğü açıklanmıştı. Uçağın düşmesinden hemen önce kabinde

duman alarmı verildiği tespit edilebilmişti.

Uçağın düşüş nedeninin saptanmasında önem taşıyan karakutular henüz

bulunamadı. Taranan alanın 74 kilometrekare genişliğinde ve yer yer 3 bin metre

derinlikte olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

İlk rapor bir ay içinde

Uçağın düşüş nedenini inceleyen heyetin başkanlığını yürüten Eymen el

Mokadam, geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm bilgileri içeren ilk raporun

yaklaşık bir ay sonra yayınlanacağını duyurmuştu.

