Fransa merkez sağın yeni lideri Sarkozy oldu

Fransa’da ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) başkanlığı için yapılan oylamada oyların yüzde 64,5'ini alan Nicolas Sarkozy, rakipleri Bruno Le Maire ve Herve Mariton'u geride bıraktı.

UMP Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada, oylamaya katılım oranının yüzde 58 olduğu, Le Maire'in kullanılan oyların yüzde 29,2'unu, Mariton'un ise yüzde 6,3'ünü aldığı bildirildi. Açıklamada, elektronik olarak yapılan oy kullanma işlemlerinin, internet üzerinden yapılan siber saldırılar nedeniyle zaman zaman kısa süreli kesintilere uğradığı ancak bunun seçimin gerçekleşmesini engelleyecek düzeyde olmadığı kaydedildi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra başkent Paris'te Vaugirard caddesinde bulunan UMP Genel Merkezi'nde toplanan partililer Sarkozy'nin seçilmesini "Başkan Nicolas" sloganı atarak kutladı.

Seçim kampanyası sırasında, seçilirse ilk olarak partinin ismini değiştirmek istediğini söyleyen Sarkozy, "Fransa'da sol iktidarla seçmenin şu ana kadar görülmemiş bir umutsuzluğa düştüğünü" belirterek, "giderek güçlenen aşırı sağ parti tehdidine karşı serece kendisinin çare olabileceği" görüşünü dile getirmişti.

Sarkozy, cumhurbaşkanı seçilirse sol iktidar döneminde kabul edilen eşcinsellere evlilik hakkı ile ilgili yasayı iptal edeceğini de ifade etmişti.

Nicolas Sarkozy, 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından aldığı yenilgi ile siyaseti bıraktığını açıklamış ancak 59 yaşındaki politikacı, bir süre önce tekrar siyasete dönme kararı almıştı.