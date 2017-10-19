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Dünya

Fransa Merkez Bankası’nı ateşe veren Rus sanatçı, akıl hastanesine gönderildi

Sansasyonel eylemi gerçekleştiren Pyotr Pavlenskiy, Mayıs 2017’den bu yana Fransa’da siyasi sığınmacı olarak yaşıyor

19 Ekim 2017 23:54

Paris'teki Fransa Merkez Bankası binasını ateşe veren ve Fransız polis tarafından gözalına alınan Rus muhalif performans sanatçısı Pyotr Pavlenskiy, kamu malına zarar vermek ve çevresindeki insanlar için tehlike oluşturabilecek eylemlerde bulunmakla suçlanıyor.

FranceInfo radyosunun haberine göre, daha önce Pavlenskiy’nin savcılığın talebiyle Paris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı psikiyatri hastanesine yerleştirildiği belirtilmişti.

Rus senatör Aleksey Puşkov, Pavlenskiy’nin psikiyatri hastanesine yerleştirilmesine dair haberi yorumlayarak Twitter hesabında şunu yazdı:

"Sanat özgürlüğünü ararken akıl hastanesine kapatıldı: bankayı ateşe veren Pavlenskiy,  Fransız mahkemesinin kararıyla akıl hastanesine gönderildi. Burası Rusya değil."

Rusya’da tek başına gerçekleştirdiği radikal eylemlerle dünya kamuoyu tarafından tanınan performans sanatçısı Pyotr Pavlenskiy, Mayıs 2017’den bu yana Fransa’da siyasi sığınmacı olarak yaşıyor.

 

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