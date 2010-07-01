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Ekonomi

Fransa memur maaşlarını donduruyor

Fransa, bütçe açığını düşürmek için 2011 yılında memur maaşlarını donduracak.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Fransa, bütçe açığını düşürmek için 2011 yılında memur maaşlarını donduracak.


Hükümet, memur maaşlarına, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 0,5 zam yapıldığını, ancak 2011 yılında maaşlarda artış olmayacağını açıkladı.


Hükümet, yaklaşık 5 milyon civarındaki memurun maaşlarına zam yapmayarak, bütçe açığının düşürülmesini hedefliyor.


Başbakan Francois Fillon, 2009 yılında memura yüzde 3,6 oranında zam yapıldığını ve düşük enflasyon oranıyla, memurun alım gücünde azalma yaşanmadığını söyledi.


Küresel mali krizle birlikte, Fransa'da geçen yılki bütçe açığının 138 milyar Avro'ya çıkmıştı.
Bu rakam, 2008 yılındaki bütçe açığına oranla 81,7 milyar Avro artış göstermişti.


Hükümet, bütçe açığının düşürülmesi için ilk etapta kamudaki 24.500 civarındaki kadronun kaldırılmasını düşünüyor.


Fransa, kamu borçlarını düşürmek için devlete ait 1.700 taşınmazı satışa çıkartmayı kararlaştırmıştı.


Fransa'da, 2010 yılında sosyal güvenlik sistemindeki açık 26,8 milyar avro civarında olması bekleniyor.

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