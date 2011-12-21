-Fransa Meclisindeki Ermeni yasa teklifi -NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Alaboyun: -''Fransa'daki seçim sürecinden dolayı gündeme taşındığı aşikar olan bu haksız ve yanlı tutumu yadırgamamak mümkün değildir'' -''Bu konu tarihçilerin, hukukçuların, entelektüellerin, ulusal mahkemelerin konusudur'' TBMM (A.A) - 21.12.2011 - NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, Fransa Meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifine ilişkin asamblenin 12 Fransız üyesine mektup gönderdi. Alaboyun, mektubunda, Türk halkı için son derece hassas bir konuyu NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı olarak Fransız meslektaşlarıyla paylaşma ihtiyacı hissettiğini belirtti. Teklifin Fransız Parlamentosunda yarın ele alınacağını hatırlatan Alaboyun, mektubunda şunları kaydetti: ''Bu konu tarihçilerin, hukukçuların, entelektüellerin, ulusal mahkemelerin konusudur. Fransa Parlamentosundaki bu gelişmeyi ülkeniz ile köklü tarihi bağlara sahip olan, NATO gibi birçok uluslararası kuruluşta birlikte yer alan, hem bölgenin hem de dünyanın daha özgür, güvenli ve adil bir hale gelmesi için mücadele eden halkımız kaygıyla izlemektedir. 1789 tarihinde hiç kimsenin görüşleri ve inançları sebebiyle cezalandırılamayacağı ilkesini benimsemiş Fransa'nın, bu konuyu özgür düşünce alanından çıkartarak, bir suç haline getirmesi, Fransız tarihi ve kültürü açısından da anlaşılması güç bir gelişmedir. Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesine rağmen, Fransa'daki seçim sürecinden dolayı gündeme taşındığı aşikar olan bu haksız ve yanlı tutumu yadırgamamak mümkün değildir. Her alanda çok yönlü işbirliğimizin de göz önünde tutularak, ilişkilerimizin Fransa'nın iç politika gündemine kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda, bu yasa teklifinin kabulünü engellemek için Fransa Parlamentosu nezdinde her türlü çabayı göstereceğinize yürekten inanmak istiyorum.'' (YC-KUD)