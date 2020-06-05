T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransa Savunma Bakanlığı: Mağrip El Kaidesi liderini öldürdük

05 Haziran 2020 23:59

Fransa Savunma Bakanlığı, Mali'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ı öldürdüklerini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız kuvvetlerinin 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin Cezayir asıllı lideri, 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal ve adamlarını öldürdüğünü açıkladı.

​Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlada "Sahra Çölü'nde IŞİD ve diğer terörist gruplara karşı operasyonların da sürdüğü" bilgisini paylaştı.

Bakan Parly, ayrıca Fransız kuvveterinin 19 Mayıs'ta da Sahil bölgesinde faaliyet yürüten üst düzey IŞİD mensubu Muhammed el-Mrabat'ı yakaladığını söyledi.

Operasyonları gerçekleştiren askerleri kutlayan Parly, Fransa'nın "bölgedeki ortaklarıyla terörist grupları izlemeye devam edeceğini" kaydetti.

ETİKETLER

Florence ParlyFransaAbdülmelik DrudkalEbu Musab AbdülvedudEl Kaide
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24