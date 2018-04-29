Fransa: Macron'un kabinesinde art arda istifalar

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinde, seçim ittifakı yaptığı Demokrasi Hareketi (MoDem) partisinden üç bakan istifa etti.

Fransa Adalet Bakanı François Bayrou, Çarşamba günü istifasını sunan son bakan oldu.

Bayrou'nun lideri olduğu MoDem'den savunma bakanı olarak atanan Sylvie Goulard ile Avrupa İlişkileri Bakanı olan Marielle de Sarnez de görevlerinden Salı günü istifa etmişti.

İstifalar, haftasonu düzenlenen seçimler sonucunda Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayan Macron'un yeni kabinesini açıklamasından birkaç saat önce geldi.

MoDem partisi, Avrupa Birliği'nin sağladığı fonları doğru kullanmamak suçlamasıyla karşı karşıya. Bu yüzden uzun zamandır eleştiri oklarının hedefinde.

MoDem üyelerinin yanı sıra Macron'a yakın isimlerden Bakan Richard Ferrand da Pazartesi günü istifa etti.

Eşinin bir anlaşmayı kazanması için nüfuzunu kullandığı suçlamaları yöneltilen Ferrand, herhangi bir şekilde suç işlemediğini öne sürüyor.

MoDem'in lideri Bayrou, adaylığını koyduğu ilk andan itibaren Macron'u destekleyen isimlerden biriydi.

BBC'den Lucy Williamson, Bayrou ve Macron arasındaki ilişkilerin, Bayrou'nun partisine yöneltilen suçlamalardan ötürü son birkaç haftadır gergin olduğunu aktarıyor.

Özellikle Macron'un Fransa siyasetini temizleyeceğine yönelik sözleri durumu zorlaştırıyordu.

Fransa'da merkez siyaseti temsil eden Macron, Mayıs ayındaki seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık bir yıl önce Yürüyüş adıyla kurulan ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası partiye dönüşen hareketin adaylarının yarısından fazlası, daha önce siyaset tecrübesi bulunmayan isimler.

Fransa'nın geleneksel siyasi partileri karşısında ezici bir zafer elde eden Macron'un, mecliste kazandığı salt çoğunluk ile Avrupa Birliği yanlısı reform planlarını kısa süre içinde hayata geçirmesi bekleniyor.

Sol, sağ ve merkezden isimlerle bir hükümet kuran Macron'un işi, yeni istifalarla beraber bu dengeyi korumak için daha da zorlaştı.