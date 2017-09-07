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Dünya

Fransa lideri Macron: Türkiye, AB'den uzaklaştı ama ilişkiler koparılmamalı

"Türkiye, karşı karşıya olduğumuz pek çok krizde önemli bir partner"

07 Eylül 2017 12:57

Almanya'nın Ankara'ya yönelik eleştirileri sonrası Avrupa Birliği'nde bir kez daha Türkiye tartışması başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İlişkilere son verilmesinden kaçınılmalı" dedi.

Türkiye-AB ilişkileri hakkında Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesine konuşan Macron, "Türkiye son aylarda AB’den uzaklaştı ama ilişkilere son verilmesinden kaçınılmalı" dedi.

Macron "Türkiye, karşı karşıya olduğumuz pek çok krizde önemli bir partner" ifadelerini kullandı.

Macron, Türkiye ile AB arasındaki 'sığınmacı anlaşmasının' da Yunanistan'ın üzerindeki yükün azaltılması açısından önemli olduğunu ve sonuç verdiğini söyledi.

Macron son olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 'on günde bir' görüşmenin 'cool' (havalı) olmadığı açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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