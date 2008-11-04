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Bilim / Teknoloji

Fransa 'korsanlara' göz açtırmayacak

Fransa'da sürekli olarak internetten film, oyun ve müzik indiren kullanıcıların erişimlerinin kesilmesini öngören yasa tasarısı yürürlüğe girmek üzere.

04 Kasım 2008 02:00

Fransa'da sürekli olarak internetten film, oyun ve müzik indiren kullanıcıların erişimlerinin kesilmesini öngören yasa tasarısı yürürlüğe girme aşamasında

Parlamentoda oylanan yasaya büyük ölçüde 'evet' oyu verilirken, yeni yasayla birlikte internet üzerinden yapılan telif hakları ihlallerinin büyük ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor.
Yasaya göre dijital medyaların yasadışı paylaşımını yapan kullanıcılar önce e-posta ve normal posta yoluyla uyarılacak. Kullanıcının korsan paylaşıma devam etmesi durumunda ise internet bağlantısı kesilecek.

İlk kez 2007 yılında gündeme gelen bu yasayı, Fransa Başbakanı Nicholas Sarkozy, 'medeni bir internetin geleceği için kritik bir adım' olarak nitelemişti. Son olarak Fransız Ulusal Asamblesi'nde oylanacak yasanın 2009 yılı başlarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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