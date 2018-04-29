Fransa: Koalisyon, IŞİD militanlarının kaçışını sağlayan Rakka anlaşmasına karşıydı

Fransa ordusu, BBC'nin IŞİD militanlarının Suriye'nin kentinden Rakka'dan tahliye edilmeleri için ABD öncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında anlaşma yapıldığına dair haberi ile ilgili açıklama yaptı.

Reuters haber ajansına göre Fransa ordu sözcüsü Patrik Steiger, "Koalisyon, IŞİD teröristlerinin takip edilmeden Rakka'dan kaçışını sağlayan anlaşmaya karşı çıktı" dedi.

Steiger, Perşembe günü gazeteciler yaptığı açıklamada, "(Konvoy) insansız hava araçlarıyla izleniyordu (ama) teröristler halka karışmıştı, bu da hava saldırısı yapılmasının önünde engel oluşturuyordu" diye konuştu.

BBC, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile SDG'nin ortak operasyonuyla 250 IŞİD militanının, mühimmatları ve silahlarıyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Aralarında çok sayıda yabancı savaşçının da bulunduğu IŞİD militanları, 4 bin siville beraber tahliye edilmişti.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon BBC'nin haberiyle ilgili olarak "Biz kimsenin ayrılmasını istemedik. Ama bu, sahadaki yerel liderler tarafından, onlarla ve onlar aracılığıyla yürütülen stratejimizin odağındaydı" demişti.

Anlaşmaya koalisyonun onay vermediğini söyleyen Fransa ordusu ise Suriye'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarına faal olarak katılmıştı.

Fransa'nın özel birlikleri de Rakka ve çevresinde görev yapıyor.