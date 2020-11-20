Fransa: Kısıtlamalar sayesinde Koronavirüs'te ikinci dalganın pik noktasını atlattık

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede Koronavirüs salgınının ikinci dalgasında pik noktasının geçilmiş olabileceğini söyledi. Öte yandan Bakanlık, koruyucu önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

AFP'nin aktardığına göre, Fransa Sağlık Bakanlığı uygulanan kısıtlamalar ve karantina sayesinde yeni enfeksiyon oranının bir haftada yüzde 40 oranında, hastaneye başvuruların da yüzde 14 oranında düştüğünü söyledi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, "Vakalar hâlâ yüksek olsa da ikinci dalganın pikini geride bıraktığımızı görüyoruz" dedi. Öte yandan enfeksiyon oranlarında düşüşün, kısıtlamaların hafifletilmesi anlamına gelmediği vurgulandı.

Fransa'da kasım başından bu yana ulusal karantina önlemi uygulanıyor. Noel'e kadar karantinanın hafifletilmesi umuluyor.