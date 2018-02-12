Fransa, Kış Olimpiyatları'ndaki ilk madalyasını kaptı!

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar serbest stil kayak mogul disiplininde son olimpiyat şampiyonu Justine Dufour-Lapointe'ı geride bırakan Perrine Laffont, ülkesine PyeongChang 2018'deki ilk madalyayı kazandırdı.

Finalin şampiyonu belirleyen üçüncü ayağında jüriden 78.65 puan alan Laffont, 2014 Sochi'de 14. sırayı elde ettiği bu disiplinde bu yıl altın madalyaya ulaşmayı başardı.

Son olimpiyat şampiyonu Kanadalı Justine Dufour-Lapointe 78.56'lık derecesiyle gümüş madalyada kalırken, 77.40'lık derecesiyle üçüncü sırayı alan Yulia Galysheva ise Kazakistan'a serbest stil kayaktaki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

(Eurosport)