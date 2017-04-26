Fransa: Kimyasal saldırıyı Şam rejimi yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, 4 Nisan'da silahlı muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıdan alınan örneklerin, "sarin gazının kullanıldığından şüphe edilmeyecek" bulgular içerdiğini açıkladı.

Gazetecilere konuşan Ayrault, 31’i çocuk 87 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan "sarin gazının üretim şekli değerlendirildiğinde sorumluluğun şüphesiz Suriye rejiminde" olduğunu söyledi.

Bakan, "4 Nisan'daki saldırıda kullanılan sarin gazının 29 Nisan 2013'te Sarakib'de kullanılanla aynı olduğunu teyit ettik" şeklinde konuştu.

İdlib'in kuzeybatısındaki hava saldırısında sarin gazının kullanıldığını ABD, Britanya, Türkiye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü de tekrarladı.

Suriye ve Rusya'nın tepkisi

Rusya tarafından desteklenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad güvenlik güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair suçlamaları reddetti ve "yüzde 100 uydurma" şeklinde tanımladı.

Esad, 2013 yılında Rusya'nın girişimiyle yapılan ve ülkedeki kimyasal silah stoklarını Birleşmiş Milletler gözlemcileri eşliğinde yurt dışına çıkaran anlaşmaya atıfta bulunarak ellerinde kimyasal silah olmadığını yineledi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın raporuna tepki göstererek, saldırının arkasında Esad hükümetinin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

İlk değil

BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyon Ofisi (OCHA) "sürekli devam eden" ve Suriye'nin kuzeyinde tıbbi tesisleri hedef alan saldırıların "dehşet verici" olduğunu belitti.

Nisan ayı başında hastaneleri ve diğer tıbbi kurumları hedef alan hava saldırılarına atıfta bulunan OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy "yüzlerce tıbbi personelin canına mal olduğuna ve en temel insan hakkı olan yaşama hakkından bölge halkını mahrum ettiğini" söyledi.

ABD'den kara liste

Geçtiğimiz pazartesi günü ABD yönetimi, kimyasal silah saldırılarının arkasında oldukları şüphesiyle Suriyeli 271 kimyageri finansal kara listesine eklemişti.

4 Nisan'daki saldırının ardından Donald Trump yönetimindeki ABD yönetimi Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşta ilk kez Esad rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü hedef almıştı.

Akdeniz'de konuşlanmış gemilerden yapılan roket saldırısında, Esad rejiminin kimyasal saldırıda kullandığına inandıkları hava üssü bombalanmıştı.

Ülkedeki iç savaşta bugüne kadar 400 binden fazla sivilin öldüğü 10 milyondan fazla insanın da yerinden edildiği tahmin ediliyor.

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DW/AFP/Dpa/ÇÖ/GA